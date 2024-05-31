Samsung отменила обновление до Android 14 из-за ломающихся экранов

Вышедшее в начале мая обновление One UI 6.1 на базе Android 14 ломает экраны смартфонов Samsung Galaxy S22, делая их сенсор менее отзывчивым. Об этом сообщает портал iGuides со ссылкой на корейский форум Samsung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно жалобам, сразу после обновления пользователи стали замечать, что дисплеи на экране блокировки и на рабочем столе стали хуже реагировать на касания. Проблема затронула в основном смартфоны серии Samsung Galaxy S22, но также встречаются жалобы и со стороны владельцев Galaxy S21.

С чем связана проблема, не уточняется, однако уже известно, что Samsung отменила распространение обновления. Предполагается, что развертывание прошивки приостановлено в связи с невозможностью загрузить смартфоны и разблокировать их в случае включения. Последнее, по всей видимости, как раз связано с проблемами в сенсорном экране.

С обновлением One UI 6.1 пользователи также получили актуальную ОС Android 14 и фирменные ИИ-функции Galaxy AI. Пока что прошивка для Galaxy S22 и S21 выходила только в Южной Корее.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!