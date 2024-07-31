Появились новые подробности об iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

В ближайшие месяцы ожидается выход новых флагманских смартфонов Apple - iPhone 16 Pro и 16 Pro Max которые значительно отличаться от своих предшественников. Одним из главных нововведений станет поддержка Wi-Fi нового поколения, передает Day.Az со ссылкой на издание DigiTimes.

В настоящее время iPhone Pro поддерживают Wi-Fi 6E, а новые модели будут работать с Wi-Fi 7. Хотя iPhone не станет самой первой моделью на рынке с поддержкой этой технологии, он точно войдет в авангард. Несмотря на то, что для многих пользователей нововведение может показаться несущественным, так как роутеры с поддержкой Wi-Fi 7 сейчас практически отсутствуют, в будущем ситуация изменится.

Wi-Fi 7 поддерживает технологию Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет одновременно передавать и принимать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, тем самым увеличивая пропускную способность, сокращая задержки и повышая надежность связи. Также ширина канала Wi-Fi 7 вдвое превышает аналогичный параметр у Wi-Fi 6E и составляет 320 МГц.

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