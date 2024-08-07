Китай начал запуск аналога Starlink

Китай начал запуск группировки Qianfan ("Тысяча парусов"), выступающей аналогом спутниковой системы Starlink американской компании SpaceX. Об этом пишет издание ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первые 18 космических аппаратов группировки компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) были запущены на околоземную орбиту на ракете Long March 6A, стартовавшей 6 августа с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси.

По данным китайской стороны, группировка Qianfan будет включать 1296 спутников, которые планируется разместить на орбите на высоте около 1160 километров. К концу 2025 года SSST планирует запустить 648 спутников.

Издание напоминает, что в Китае планируют запуск еще одного аналога Starlink - системы Guowang компании China Satellite Network Group, которая должна включать около 13 тысяч космических аппаратов.

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