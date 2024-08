Трилогию S.T.A.L.K.E.R. выпустят на новой платформе

Компания Nintendo объявила о скором выходе сборника S.T.A.L.K.E.R.: Legends of Zone Trilogy на консоли Nintendo Switch в ноябре 2024 года. Этот сборник включает в себя три игры серии S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее, 6 марта 2024 года, Legends of Zone Trilogy уже были выпущены на платформах PlayStation 4 и 5, а также Xbox One, One X, Series X и Series S, спустя более десяти лет после их первоначального выхода на PC. В настоящее время GSC Game World активно работает над сиквелом - S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которого запланирован на 20 ноября 2024. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет только на PC и Xbox Series X и S.

Создатели второй части игры создавали мир вручную, и игроки смогут исследовать 12 уникальных локаций, которые значительно отличаются друг от друга. Ожидается, что полное прохождение игры займет около 100 часов, но даже после этого игроки не увидят всего контента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!