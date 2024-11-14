Когда Samsung выпустит конкурента Apple Vision Pro на Android?

Samsung ускорила разработку собственной гарнитуры смешанной реальности, которая выйдет в 2025 году. Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на квартальный финансовый отчет компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, Samsung намерена "улучшить связь между продуктами, включая будущие устройства смешанной реальности", что может указывать на готовность конкурировать с Apple Vision Pro и Meta Quest 3.

В то время как LG отказалась от собственного проекта, а Apple приостановила работу над флагманской Vision Pro 2 и сосредоточилась на бюджетной модели, Samsung продолжает разработку собственного устройства. Отмечается, что процессор для гарнитуры Samsung будет выпущен Qualcomm, а программную платформу подготовит Google.

Еще в ходе презентации Galaxy Unpacked 2024 представитель Google Рик Остерло пообещал, что устройство выйдет в 2024 году. Кроме того, по данным SBS Biz, Samsung начала разработку гарнитуры с нуля после выхода Apple Vision Pro, которая превзошла все ожидания.

Google уже готовится к публикации приложений для XR-гарнитур и предлагает партнерам операционную систему Android XR. Однако основная масса партнеров заняла выжидательную позицию, и наиболее вероятным кандидатом на роль первого и единственного производителя гарнитуры с Android XR пока представляется Samsung.

По слухам, стоимость гарнитуры смешанной реальности Samsung составит от $1000 до $1500, и по возможностям она может превзойти более дорогую Apple Vision Pro.