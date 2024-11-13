Состоялся диалог на высоком уровне на тему "Продвижение горной повестки, общие тенденции и изменение климата"

13 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на диалоге высокого уровня на тему "Продвижение горной повестки, общие тенденции и изменение климата", организованном в рамках Саммита лидеров по климатическим действиям COP29.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, в мероприятии приняли участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Непала Рам Чандра Паудел, а также другие высокопоставленные официальные лица.

В ходе выступления на мероприятии Д.Байрамов рассказал о значении горных экосистем с точки зрения биоразнообразия. Было доведено до внимания, что такие катастрофы, как таяние ледников в горах, а также возникающие в результате этого наводнения и оползни, требуют принятия системных мер. Была отмечена важность таких сетей, как "Горное партнерство", являющееся добровольным альянсом ООН, с точки зрения повышения осведомленности о соответствующих проблемах и мобилизации ресурсов. В то же время была подчеркнута необходимость прилагать больше усилий для защиты людей, живущих в горах, и горной экосистемы, а также укрепления сотрудничества в направлении поиска решений.

Было отмечено, что азербайджанское председательство COP29, среди прочего, привлекает внимание к тому, что климатические проблемы, связанные с горными экосистемами, требуют выработки специфических и целевых климатических планов в отношении местных сообществ.