Состоялась презентация фильма "Тагиев: Нефть"

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Gənclik Mall в Баку, состоялась презентация фильма о Гаджи Зейналабдине Тагиеве - "Тагиев: Нефть", снятого Баку Медиа Центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, сообщает Day.Az.

Во время мероприятия была представлена первая серия четырехсерийного фильма "Тагиев", посвященного различным жизненным этапам нефтепромышленника, миллионера, мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева. В фильме также затрагиваются важные исторические события, происходившие в Баку и регионах Азербайджана в конце XIX - начале XX века.

Фильм был снят к 100-летию со дня смерти Гаджи Зейналабдина Тагиева, внесшего значительный вклад в развитие общества и пропаганду национальных ценностей, вписавшего свое имя в летопись страны.

Съемки киноленты по своим масштабам вошли в историю азербайджанской кинематографии. В массовках фильма, съемки которого проводились в 76 различных местах, приняли участие около 2500 человек. Для исторических сцен изготовлено более 300 декораций. Для полного отражения эпохи была создана мастерская по пошиву специальных костюмов, созданы многочисленные образцы одежды, аксессуаров, ювелирных изделий и специальные реквизиты.

Генеральный продюсер картины - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссер - Заур Гасымлы, авторы сценария - Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор - Владимир Артемьев, художник - Сабухи Атабабаев, художник по костюмам - Вюсал Рагим, композитор - Этибар Асадли.

Исторические персонажи в фильме воплотила большая труппа профессиональных актеров, включая народных артистов Парвиза Мамедрзаева (Тагиев) и Гурбана Исмаилова, заслуженных артистов Расима Джафара, Эльшана Рустамова и Натаван Гаджиеву.

Гости, которые присутствовали на мероприятии, с большим интересом посмотрели фильм и остались в полном восторге.