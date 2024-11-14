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Бронзовая медаль от гимнастов на "Шелковом пути"

В столице Узбекистана Ташкенте прошел международный турнир по спортивной гимнастике "Шелковый путь". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мужская сборная Азербайджана также поднялась на пьедестал почета. Никита Симонов, Мансум Сафаров, Расул Ахмедзаде и Иван Тихонов завершили турнир с бронзовыми медалями.