На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения

12 ноября 2024 года в павильоне Национального форума НПО в "Зеленой зоне" COP29 Общественное объединение поддержки социального развития "Умид" организовало панельную дискуссию на тему "Решения на уровне сообщества для орошения и питьевого водоснабжения".

Как сообщает Day.Az, на мероприятии присутствовали представители НПО, эксперты и члены сообщества.

В ходе панельной дискуссии обсуждались пути решения и предотвращения проблем, связанных с нехваткой воды.

Участники высказали свое мнение об экономичном и безопасном использовании водных ресурсов, о стратегиях, применяемых для обеспечения устойчивости водных ресурсов.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.