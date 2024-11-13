Футзалисты сборной могут не перейти в бельгийский клуб

Трансферы азербайджанских футзалистов Хатаи Багирова и Исы Атаева в бельгийский клуб могут не состояться в этом сезоне.

Об этом İdman.biz заявил Хатаи Багиров, передает Day.Az.

Футзалисты уже договорились с "Нефтчи", поскольку вопросы по визам затягиваются. Багиров сообщил, что они думают остаться в Азербайджане до конца сезона:

"Наши визы немного задержались. Теперь они готовы. Их надо забрать из Стамбула. Мы не можем поехать, потому что чемпионат здесь еще продолжается. В этом сезоне мы, скорее всего, будем играть в "Нефтчи". Но мы можем поехать в середине сезона. Получение визы - длительный процесс. Также наши дела в бакинском клубе идут хорошо. В Бельгии же "Футзал Бешикташ Гент" потерял шанс выиграть чемпионат. В худшем случае нам придется уйти в конце сезона".

Отметим, что оба наших футзалиста планировали подписать контракт с бельгийским клубом сроком 1+1 год. Клуб "Футзал Бешикташ Гент" был основан в 2015 году турецкими бизнесменами, проживающими в Бельгии. Команда выступает в Первой лиге.