COP29 открывает возможности для будущих экономических союзов в борьбе с глобальным потеплением.

Климатическая повестка должна приносить странам экономическую выгоду, а не только становиться источником затрат. А для этого нужно, чтобы власти разных стран "четко и жестко" договорились о формировании рынка обязательных углеродных единиц, в рамках которого усилия частных инвесторов по снижению выбросов парниковых газов смогут получить свою коммерциализацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в Баку.

"Единый рынок углеродных единиц - главный стимул для частного сектора проявлять усилия по снижению выбросов. Но стимулировать эту повестку должны именно государственные органы разных стран. Наиболее реалистично создание углеродных рынков в рамках близких по духу союзов - Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС. Нынешняя конференция COP29 дает хорошую базу, чтобы заложить будущие экономические союзы в сфере борьбы с глобальным потеплением", - приводит слова Титова его пресс-служба.

По словам спецпредставителя, идти к выполнению Целей устойчивого развития "всем миром" невозможно.

"Многосторонний подход все равно подменяется их политизированным использованием для достижения односторонних выгод. Россия, например, по многим ЦУР добивается большого прогресса, и российские компании могли бы делиться ESG (Environmental, Social, Governance, "Экология, социальная политика и корпоративное управление" - ред.) практиками с развивающимися странами, но соответствующего механизма для этого нет. Наши достижения на площадке ООН не слышны из-за политического давления. Поэтому для России гораздо эффективнее было бы использовать региональные группы сотрудничества, сообщества "друзей с общими взглядами"", - отметил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.