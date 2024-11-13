В рамках COP29 состоялись панельные дискуссии на тему "Деградация земель и изменение климата"

В рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялся "круглый стол" на тему "Деградация земель и изменение климата: потери, убытки и возможности укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии, Кавказа и засушливыми регионами".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Было отмечено, что в мероприятии, состоявшемся в "Синей зоне" COP29, приняли участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов, руководители соответствующих структур обеих стран, представители международных организаций и специалисты.

Открывая мероприятие вступительным словом, министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов отметил, что, как и во всем мире, регионы Центральной Азии и Кавказа сталкиваются с проблемами быстрого изменения климата и деградации почв. Повышенная частота и интенсивность засух, опустынивания и других экстремальных климатических явлений увеличивают угрозы для сельского хозяйства, водных ресурсов и биоразнообразия. На фоне современных вызовов необходимостью стала минимизация последствий изменения климата, усиление сотрудничества между странами мира на региональном и глобальном уровнях для обеспечения устойчивого развития.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов отметил, что деградация около 40% земельных ресурсов в мире представляет угрозу экосистеме, продовольственной безопасности и водным ресурсам как глобальный кризис. В последние десятилетия неустойчивые методы ведения сельского хозяйства во всем мире, вырубка лесов, разрастание городов и растущие последствия изменения климата ускорили процесс деградации земель.

Он подчеркнул, что для достижения устойчивого развития на фоне современных вызовов необходимо сотрудничество в области цифровой трансформации сельского хозяйства, трансфера технологий в этой сфере, обмен передовым опытом. Он добавил, что для смягчения негативного воздействия изменения климата на аграрную сферу, более эффективного использования имеющихся земельных и водных ресурсов расширяется использование современных технологий, поддерживается развитие климатически благоприятных сельскохозяйственных систем. Государственная поддержка в виде концессий и кредитов оказывается фермерам в деятельности, связанной с внедрением современных ирригационных систем, предотвращением деградации земель и повышением плодородия земель.

Выступившие на мероприятии вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани, представители Казахстана, Беларуси и других стран обсудили вопросы выявления основных рисков и угроз для сельского хозяйства и водных ресурсов, текущей ситуации с деградацией земель и изменением климата, рационального использования земельных и водных ресурсов на фоне современных вызовов, внедрения ресурсосберегающих подходов, улучшения состояния окружающей среды, сохранения и формирования устойчивых сельскохозяйственных традиций, затронули вопросы регионального сотрудничества в направлении разработки адаптивных стратегий, учитывающих местные климатические и экономические условия.

В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоролик о мерах, проводимых в регионе бассейна Аральского моря по ликвидации экологической катастрофы, борьбе с деградацией почв.