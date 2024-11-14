https://news.day.az/sport/1707261.html Календарь игр сборной Азербайджана Определилось расписание матчей женской сборной Азербайджана по футболу в сезоне Лиги наций УЕФА-2025. İdman.biz сообщает, что наша команда, находящаяся в 4-й группе лиги С, проведет в общей сложности 4 матча со сборными Литвы и Черногории в феврале, апреле и мае 2025 года, передает Day.Az. Календарь матчей нашей сборной:
21 февраля: Азербайджан - Черногория
Календарь игр сборной Азербайджана
Определилось расписание матчей женской сборной Азербайджана по футболу в сезоне Лиги наций УЕФА-2025.
İdman.biz сообщает, что наша команда, находящаяся в 4-й группе лиги С, проведет в общей сложности 4 матча со сборными Литвы и Черногории в феврале, апреле и мае 2025 года, передает Day.Az.
Календарь матчей нашей сборной:
21 февраля: Азербайджан - Черногория
4 апреля: Литва - Азербайджан
8 апреля: Черногория - Азербайджан
30 мая: Азербайджан - Литва
Отметим, что команда, занявшая первое место в группе, получит шанс начать групповой этап чемпионата Европы с лиги B.
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