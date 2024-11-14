Календарь игр сборной Азербайджана

Определилось расписание матчей женской сборной Азербайджана по футболу в сезоне Лиги наций УЕФА-2025.

İdman.biz сообщает, что наша команда, находящаяся в 4-й группе лиги С, проведет в общей сложности 4 матча со сборными Литвы и Черногории в феврале, апреле и мае 2025 года, передает Day.Az.

Календарь матчей нашей сборной:

21 февраля: Азербайджан - Черногория
4 апреля: Литва - Азербайджан
8 апреля: Черногория - Азербайджан
30 мая: Азербайджан - Литва

Отметим, что команда, занявшая первое место в группе, получит шанс начать групповой этап чемпионата Европы с лиги B.