С какого числа автобусы заработают в прежнем режиме?

Как мы сообщали ранее, в Баку возобновляется движение ряда маршрутных линий, работа которых временно была приостановлена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, с сегодняшнего дня восстанавливается схема движения более 20 регулярных маршрутов (№: 3, 5, 17, 18, 21, 30, 32, 36, 39, 49, 61, 88, 65, 77, 120, 125, 140, 149, 150, 160 и 141E). Как сообщили Milli.Az пассажиры, автобусы №18 и 77 по-прежнему не работают.

В ответ на запрос Milli.Az в Aгентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили, что указанные маршруты будут восстановлены после 22 ноября. "Будет обеспечено постепенное восстановление работы других регулярных маршрутов", - сказали в AYNA.

Отметим, что последней остановкой автобуса № 18, начальной остановкой которого является 9-й микрорайон, является станция метро "Эльмляр Академиясы". Маршрут №77 соединяет жилой район Ени Ясамал с проспектом Гусейна Джавида (FHN).