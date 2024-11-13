https://news.day.az/economy/1706899.html Азербайджан подписал с МАГАТЭ важный меморандум - ФОТО В контексте Парижского соглашения, с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) подписан меморандум о взаимопонимании в области энергетического планирования. Об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает Day.Az.
Азербайджан подписал с МАГАТЭ важный меморандум - ФОТО
В контексте Парижского соглашения, с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) подписан меморандум о взаимопонимании в области энергетического планирования.
Об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает Day.Az.
"В рамках мероприятия "Финансирование низкоуглеродных технологий, в том числе ядерной энергии" мы подписали меморандум о взаимопонимании с Международным агентством по атомной энергии о сотрудничестве в области энергетического планирования в контексте Парижского соглашения", - говорится в публикации.
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