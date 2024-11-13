Азербайджан подписал с МАГАТЭ важный меморандум

В контексте Парижского соглашения, с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) подписан меморандум о взаимопонимании в области энергетического планирования.

Об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает Day.Az.

"В рамках мероприятия "Финансирование низкоуглеродных технологий, в том числе ядерной энергии" мы подписали меморандум о взаимопонимании с Международным агентством по атомной энергии о сотрудничестве в области энергетического планирования в контексте Парижского соглашения", - говорится в публикации.