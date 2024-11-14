https://news.day.az/sport/1707001.html Вугар Надиров покинул "Гиперс Губа" "Гиперс Губа" является одним из претендентов на повышение во второй лиге Азербайджана. Как сообщает İdman.biz, клуб покинул Вугар Надиров, главный тренер команды, пережившей неудачи в последних турах. Вместе с ним лагерь команды покинули его помощники и спортивный директор Фуад Гусейнов. Кто будет новым тренером, пока неясно.
Вугар Надиров покинул "Гиперс Губа"
"Гиперс Губа" является одним из претендентов на повышение во второй лиге Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, клуб покинул Вугар Надиров, главный тренер команды, пережившей неудачи в последних турах.
Вместе с ним лагерь команды покинули его помощники и спортивный директор Фуад Гусейнов. Кто будет новым тренером, пока неясно.
Отметим, что представитель Губы занимает 4-е место в турнирной таблице.
Football-plus.az
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