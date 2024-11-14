https://news.day.az/sport/1707001.html

Вугар Надиров покинул "Гиперс Губа"

"Гиперс Губа" является одним из претендентов на повышение во второй лиге Азербайджана. Как сообщает İdman.biz, клуб покинул Вугар Надиров, главный тренер команды, пережившей неудачи в последних турах. Вместе с ним лагерь команды покинули его помощники и спортивный директор Фуад Гусейнов. Кто будет новым тренером, пока неясно.