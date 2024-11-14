Вугар Надиров покинул "Гиперс Губа"

"Гиперс Губа" является одним из претендентов на повышение во второй лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, клуб покинул Вугар Надиров, главный тренер команды, пережившей неудачи в последних турах.

Вместе с ним лагерь команды покинули его помощники и спортивный директор Фуад Гусейнов. Кто будет новым тренером, пока неясно.

Отметим, что представитель Губы занимает 4-е место в турнирной таблице.

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