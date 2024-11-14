https://news.day.az/officialchronicle/1707106.html Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем Совета Европы - ФОТО 14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем Совета Европы - ФОТО
14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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