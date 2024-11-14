COP29 играет важную роль в поиске решений глобальных проблем

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - директор испанской организации MedWaves Хесус Маэстро.

Он сказал Trend, что COP29 чрезвычайно важен с точки зрения поиска решений проблем, которые беспокоят мир.

По его словам, поиск быстрых решений проблемы изменения климата - сложный процесс.

"Однако крупные мероприятия, такие как COP29, объединяют всех, в результате чего, появляются возможности для поиска реальных решений.

Азербайджан организовал мероприятие на высоком уровне. Я впервые приезжаю в Азербайджан. Баку - прекрасный город. Я надеюсь, что у меня будет возможность прогуляться по Баку", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.