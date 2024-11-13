В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Макрона выгнали на паперть.

Day.Az представляет публикацию:

Президент Франции, планировавший выступить внутри Собора Парижской Богоматери на его открытии, после критики перенес выступление на паперть.

Внутри Собора Парижской Богоматери за всю историю не выступал ни один политик. Поэтому многие французы оценили планы Макрона как скандальные и указали, что организация политических собраний в религиозных местах запрещена законом.