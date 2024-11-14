Потенциальные доноры проявляют интерес к Фонду действий по климатическому финансированию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции в рамках COP29 сказал главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев.

"Фонд действий по климатическому финансированию - одна из 14 наших текущих инициатив. Когда мы объявили о его создании, мы четко обозначили процесс, который намерены продолжить", - сказал он.

По словам Рафиева, цель фонда стать инновационным источником финансирования для развивающихся стран на основе новой концепции.

"Вместе с тем, чтобы обеспечить инклюзивный процесс разработки концепции, мы решили включить потенциальные страны-доноры в рабочую группу. На этой COP мы сообщили, что наша рабочая группа занимается подготовкой концептуального документа", - сказал он.

Рафиев отметил, что создание фонда - сложный процесс, который потребует времени.

"Но мы активно работаем над этим и тесно сотрудничаем со всеми потенциальными донорами. Мы видим значительный интерес со стороны потенциальных участников как из развивающихся, так и из развитых стран, как из государственного, так и из частного секторов, которые призывают нас продолжать работу, чтобы фонд был создан и введен в действие как можно скорее", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.