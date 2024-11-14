Модель ASAN xidmət будет экспортироваться на 4 континента по линии ООН.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев в рамках COP29 в Баку.

"Мы экспортируем азербайджанский бренд ASAN xidmət как интеллектуальный продукт в более чем 20 стран.

Еще одно соглашение о вкладе было подписано между ООН и ASAN xidmət в рамках COP29.

В соответствии с соглашением, будут осуществлены работы, связанные с продвижением и экспортом модели ASAN xidmət на 4 континента по линии ООН", - отметил У.Мехтиев.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.