Музыкальная группа «Шуша» выступила с концертом в Анкаре - ФОТО
Концертная программа музыкальной группы "Шуша" состоялась в среду, 13 ноября, в Центре имени Неджипа Фазыла в Анкаре.
Как передает Day.Az, художественный руководитель группы Эльчин Хетемли рассказал АЗЕРТАДЖ, что решение о создании группы было принято четыре года назад в день освобождения культурной столицы Азербайджана от армянской оккупации.
"Мы с гордостью и ответственностью носим имя города Шуша. Сегодняшний концерт приурочили к четвертой годовщине Дня Победы Азербайджана", - сказал худрук.
По его словам, целью группы "Шуша" является посильный вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия Азербайджана в Турции и за ее пределами.
Хетемли отметил, что в состав группы входят не только музыканты из Азербайджана, но и этнические азербайджанцы из Ирана и Турции. "Наша самая большая мечта - выступить в Карабахе, Шуше", - поделился собеседник агентства.
Выступление группы было встречено овациями.
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