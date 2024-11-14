Музыкальная группа «Шуша» выступила с концертом в Анкаре

Концертная программа музыкальной группы "Шуша" состоялась в среду, 13 ноября, в Центре имени Неджипа Фазыла в Анкаре.

Как передает Day.Az, художественный руководитель группы Эльчин Хетемли рассказал АЗЕРТАДЖ, что решение о создании группы было принято четыре года назад в день освобождения культурной столицы Азербайджана от армянской оккупации.

"Мы с гордостью и ответственностью носим имя города Шуша. Сегодняшний концерт приурочили к четвертой годовщине Дня Победы Азербайджана", - сказал худрук.

По его словам, целью группы "Шуша" является посильный вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия Азербайджана в Турции и за ее пределами.

Хетемли отметил, что в состав группы входят не только музыканты из Азербайджана, но и этнические азербайджанцы из Ирана и Турции. "Наша самая большая мечта - выступить в Карабахе, Шуше", - поделился собеседник агентства.

Выступление группы было встречено овациями.