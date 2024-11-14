Известные турецкие журналисты поговорили о "Карабахе" на "TRT Spor"

Турецкий канал TRT снял двухсерийный документальный фильм о футбольном клубе "Карабах".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Qol.az, фильм уже транслировался на канале "TRT Belgesel" и вызвал положительную реакцию в Турции.

В качестве интервьюеров в фильме приняли участие представители клуба "Карабах", представители интеллигенции города Агдам, поклонники "Карабаха" и Алмаз Багирова, сестра Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова.

Ожидается, что фильм вскоре будет показан на одном из азербайджанских каналов.

Отметим, что в передаче известного журналиста Левента Озчелика на турецком канале "TRT Spor" обсуждался фильм "Qol atan cəbhəyə", а также выступление команды "Карабах".

Наряду с Озчеликом свое мнение высказали также сценарист фильма Эрдал Хош и эксперт Мустафа Сапмаз.