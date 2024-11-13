Грета Тунберг недооценивает реальный баланс потребностей и возможностей

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая устроила в центре Тбилиси акцию протеста против COP29, недооценивает реальный баланс потребностей и возможностей.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил в ходе самой конференции в Баку.

"Выбор Азербайджана в качестве места проведения Конференции ООН по изменению климата 2024 года (COP29) абсолютно обоснован, поскольку обсуждать проблемы климата нужно именно в нефтедобывающих странах. Грета далека от экономики, поэтому недооценивает реальный баланс потребностей и возможностей, - отметил Титов.

Он заявил, что ископаемые ресурсы еще долго будут играть свою глобальную роль, и делать вид, что от них нужно любой ценой отказаться прямо сейчас - мягко говоря, непродуктивно.

"Нас в России вообще не очень устраивает сведение понятия зеленой повестки к узкой экономической формуле "срочный отказ от углеродного топлива плюс штрафы для тех, кто не отказывается достаточно быстро". А именно такая тенденция усилиями западных стран и сложилась после Парижского соглашения, - добавил Борис Титов.

Он отметил, что в России сложилась одна из самых "зеленых" энергетик в мире, сочетающая в себе газ, атом и гидрогенерацию.

"Поэтому немедленный и широкомасштабный отказ от традиционных технологий для нас не то что экономически нецелесообразен - он не обоснован и фактически.

Мы уже внесли свою лепту в глобальную борьбу с потеплением, будем продолжать делать это и впредь.

Глобальному сообществу вообще давно пора сменить акценты в борьбе за климат. Ведь на антропогенные факторы приходится лишь небольшая часть эмиссии парниковых газов, гораздо больше влияния оказывают естественные природные обстоятельства. И снижение выбросов и поглощение парниковых газов может обеспечиваться отнюдь не только перестройкой промышленности. Леса и водная поверхность - все это вносит свой, очень заметный вклад. И такие проекты должны быть адекватно оценены в рамках по-настоящему справедливого международного рынка углеродных единиц, который еще предстоит создать", - заключил он.