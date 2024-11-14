https://news.day.az/sport/1706972.html Роналдиньо в восторге от азербайджанской кухни - ВИДЕО Легендарный бразильский футболист Роналдиньо Гаучо остался в восторге от азербайджанской кухни. Как сообщает Day.Az, на вопрос присутствующих о том, как ему на вкус азербайджанская еда, легендарный футболист отвечает: "Фантастика!".
Роналдиньо в восторге от азербайджанской кухни - ВИДЕО
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо Гаучо остался в восторге от азербайджанской кухни.
Как сообщает Day.Az, на вопрос присутствующих о том, как ему на вкус азербайджанская еда, легендарный футболист отвечает: "Фантастика!".
Отметим, что недавно Роналдиньо прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
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