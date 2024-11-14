Обнародованы предварительные итоги работы климатического сканера

Сегодня в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), при организации Счетной палаты Азербайджанской Республики и Международной организации высших органов аудита - INTOSAI прошла конференция "На каком этапе находятся правительства в своей деятельности в области климата? Результаты оценки климатического сканера".

Согласно предварительным результатам климатического сканера, представленным высшим аудиторским органом Бразилии, 73% стран не отмечают расходы на борьбу с изменением климата или имеют только механизмы для отслеживания внутреннего финансирования борьбы с изменением климата, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это, в свою очередь, ослабляет контроль правительств за прямыми и косвенными расходами в данном направлении. В то же время существуют недостатки в механизмах отслеживания инвестиций частного сектора, вовлеченных в деятельность по борьбе с изменением климата. Также во многих странах прозрачности в этом направлении недостаточно. Так, в 41% стран нет опубликованных отчетов в этом направлении.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.