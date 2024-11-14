Открыв сберегательный счет в Yelo Bank, вы сможете надежно защитить свои средства и увеличить доход благодаря высоким процентным ставкам. По вкладам в манатах с продуктом Yelo Стабильный предлагается доход до 12% годовых. Оформить вклад можно на любую сумму, начиная от 100 AZN, сроком от 6 до 24 месяцев. Проценты начисляются ежемесячно или в конце срока по выбору клиента. Для тех, кто предпочитает ежемесячный вариант, доходы будут зачисляться на карту Yelo Light, предоставляемую банком бесплатно. Срок вклада продлевается автоматически. Отметим, что вклады, размещенные в Yelo Bank, застрахованы в соответствии с правилами Фонда страхования вкладов.



Для размещения депозита вы можете обратиться в любой филиал Yelo Bank или открыть счет онлайн через приложение Yelo. Оформление вклада в приложении Yelo не требует физических документов - все документы подписываются через SIMA, и процесс проходит полностью онлайн. Пополнение счета можно осуществить как с карт и расчетных счетов Yelo Bank, так и с карт других банков, добавленных в приложение.



Наряду с надежной защитой вашего вклада, Yelo Bank станет вашим финансовым партнером на долгие годы. Узнайте больше: https://bit.ly/4dFcvu9



У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/individuals/deposits/yelo-sabit/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank - Яркий Банкинг!