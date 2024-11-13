32 гола "Карабаха", недостижимый рекорд с Гурбаном Гурбановым

Позади 13 туров Премьер-лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, оставшаяся позади часть чемпионата отличается результативностью "Карабаха".

Агдамский клуб, сыгравший на игру меньше конкурентов, уже забил 32 гола. Средняя результативность воспитанников Гурбана Гурбанова, сыгравших в 12 матчах, равна 2,67.

Каким бы высоким ни был этот показатель, он не является одним из лучших в истории национальных чемпионатов. В соревнованиях с 1992 года 17 раз команды забивала 32 или более голов в своих первых 12 играх.

Сам "Карабах" в четвертый раз за соответствующий период сезона показал результативность не менее 2,67 гола. Личный рекорд представителя Агдама произошел 2 года назад. Тогда команда Гурбанова во второй раз в своей истории забила 38 голов и забила в среднем более 3 мячей в 12 турах. В сезоне 2003/04 "Карабах" отличился 36 раз.

Кстати, 7 раз в истории результативность на этом отрезке была 3 гола и выше. Два из этих рекордов принадлежат "Карабаху" и два - "Кяпазу".

Сумгаитский "Хазар", "Шамкир" и "Нефтчи" преодолевали в 12 турах отметку "3". Бакинский клуб является абсолютным обладателем рекорда. В таком же количестве игр в сезоне 1996/97 "черно-белые" забили 47 голов. То есть всего гола не хватило, чтобы результативность составила целое число 4. Тогда бакинский клуб порадовал своих болельщиков победами со счетом 9:0, 7:1, 7:2 и 5:0 на старте. В то время главным голевым оружием "Нефтчи" был Гурбан Гурбанов, нынешний главный тренер "Карабаха", завоевавший звание лучшего бомбардира сезона. Этот рекорд кажется недостижимым.

"Кяпаз" при втором показателе отстает на 5 мячей. Третьей командой, сумевшей забить не менее 40 голов, стал сумгаитский "Хазар".

Команды, забившие 32 и более голов в первых 12 играх сезона:

1. "Нефтчи" (1996/97) - 47

2. "Кяпаз" (1995/96) - 42

3. "Хазар" Сумгаит (1992) - 40

4-5. "Кяпаз" (1998/99) - 38

"Карабах" (2022/23) - 38

6. "Шамкир" (2000/01) - 37

7. "Карабах" (2003/04) - 36

8-9. "Нефтчи" (1992) - 35

"Нефтчи" (1994/95) - 35

10-11. "Нефтчи" (2000/01) - 34

"Шамкир" (2003/04) - 34

12-13. "Кяпаз" (1994/95) - 33

"Кяпаз" (1996/97) - 33

14-17. "Кяпаз" (1992) - 32

"Нефтчи" (1995/96) - 32

"Карабах" (2004/05) - 32

"Карабах" (2024/25) - 32

Отметим, что "Сабах", занимающий второе место по количеству голов в текущем сезоне, забил 22 гола в 13 матчах.