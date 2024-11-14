Армения в долгах из-за закупок сомнительного вооружения у Франции

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армения в военных закупках ведет себя как шопоголик, который хватает в магазине все, даже если не подходит цвет и размер.

Президент Молдовы Майя Санду накануне заявила, что радар GM200, который Кишинев приобрел во Франции за 14,5 миллионов евро, не смог обнаружить российские дроны, упавшие на границе с Украиной.

Эта новость интересна тем, что три таких радара Франция в феврале передала Армении. То есть продала. Как писала Le Figaro в поставке вооружения три радара Ground Master (GM 200) компании Thalès, которые позволяют обнаруживать самолеты противника на расстоянии 250 километров, а также приборы ночного видения, бинокли.

Выходит, что Армения потратила 45 миллионов евро впустую.

О намерении продать армянам три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в октябре прошлого года. Вот было радости на армянской стороне. Ну все, твердили военные и прочие эксперты, теперь Армения будет щелкать азербайджанские беспилотники как семечки. А если учесть, что Франция пообещала обучать армянских военных в области противовоздушной обороны, то дела Еревана налаживаются.

Но это только на первый взгляд. По оценкам российских экспертов, если даже французский радар способен обнаружить и отслеживать баллистические и крылатые ракеты, интеграция их в находящиеся на вооружении Армении ЗРК С-300 пока что невозможна. А если нет интеграции, GM200 будут выполнять только роль отслеживания. То есть обнаружить цель они не смогут?

Та же проблема ожидает армянскую сторону в связи с закупками у Франции зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", способных поражать цели с низкой тепловой заметностью. На данный момент еще не известно, какая модель ракеты была предложена Армении, но эксперты отмечают ряд проблем, которые ждут армян. Во-первых, Армении придется долго ждать исполнения заказа. например, Испания будет ожидать заказанные "Мистрали" два года. Во-вторых, это дорогое удовольствие, а своих средств у страны нет, и ей придется лезть в дополнительные долги. В-третьих, "Мистраль" менее мобилен, чем российский аналог ПЗРК "Игла-Супер", и требует наличия специальной установки. Кроме того, комплекс, в отличие от российского, очень тяжел и требует привлечения дополнительных рук.

Но самой неудачной покупкой Армении были французские бронемашины "Бастион". Ереван закупил их аж 50 штук. Доподлинно известно, что Париж собирался бесплатно передать эти бронемашины Украине, но Киев от такого подарка отказался из-за того, что их качество и характеристики крайне низкие, они бесполезны в реальных условиях. "Бастионы" Франция продает в основном африканским странам.