https://news.day.az/sport/1706963.html Фатих Терим посетит Баку Известный турецкий тренер Фатих Терим посетит Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, известный специалист примет участие в мероприятиях COP29.
Фатих Терим посетит Баку
Известный турецкий тренер Фатих Терим посетит Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, известный специалист примет участие в мероприятиях COP29.
Терим будет представлен на заседании альянса футбольных клубов, борющихся с изменением климата в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочного соглашения ООН по изменению климата (COP29). Заседание альянса пройдет в Баку по инициативе "Карабаха".
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