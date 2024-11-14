Известный турецкий тренер Фатих Терим посетит Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, известный специалист примет участие в мероприятиях COP29.

Терим будет представлен на заседании альянса футбольных клубов, борющихся с изменением климата в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочного соглашения ООН по изменению климата (COP29). Заседание альянса пройдет в Баку по инициативе "Карабаха".