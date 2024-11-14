COP for Hope: COP29 организован на высоком уровне

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Очередным собеседником стал министр природных ресурсов, экологии и технического контроля Кыргызстана Медер Машиев.

Он сказал Trend, что COP29 организован Азербайджаном на высоком уровне, передает Day.Az.

Министр выразил удовлетворение проведением этого большого глобального мероприятия на азербайджанской земле.

"Сегодня Азербайджан объединяет всех представителей народов мира для борьбы с глобальной проблемой - изменением климата.

Кыргызстан также организовал здесь свой павильон. Здесь имеются хорошие возможности для обсуждения региональных проблем с различными структурами и мы работаем над этим.

Важно сотрудничество по разным интересам в борьбе с изменением климата", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.