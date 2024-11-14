Азербайджан и Великобритания укрепляют экономические связи

Обсуждено расширение экономических связей Азербайджана с Великобританией.

Как сообщили Day.Az в министерстве экономики Азербайджана, в рамках COP29 министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром по торговой политике и экономической безопасности Великобритании Дугласом Александром и финансовым секретарем казначейства Великобритании лордом Спенсером Элиоттом Ливермором.

Было выражено удовлетворение интенсивным развитием взаимных стратегических экономических отношений стран. Отмечено, что имеется широкий потенциал для расширения партнерства с Великобританией в торговой, инвестиционной и других сферах.

Официальные лица Великобритании высоко оценили вклад Азербайджана в глобальные инициативы и реализуемые "зеленые" проекты. Стороны обсудили развитие экономических отношений, углубление взаимных деловых и торговых отношений.