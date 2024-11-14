Призываем МБР увеличить финансирование национальных планов по адаптации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе круглого стола на тему "Трансформационная климатическая деятельность: Перевод акцента с финансовых поступлений на влияние и на каталитическое воздействие МБР" в рамках COP29.

"Мы вновь обращаемся к МБР с призывом увеличить финансирование национальных планов по адаптации. На этой неделе ведущие многосторонние банки прогнозировали, что к 2030 году их ежегодное коллективное финансирование климатических программ достигнет 170 миллиардов долларов США. В том числе 49 миллиардов долларов США на финансирование адаптации", - сказал он.

М. Бабаев отметил, что этого финансирования недостаточно.

"Мы должны увеличить масштаб доступного финансирования. Слишком часто мобилизуемое нами финансирование не является доступным или приемлемым. Мы рассчитываем на вашу помощь в решении таких ключевых проблем, как стоимость капитала, высокие транзакционные издержки и ограничения потенциала, а также в повышении эффективности климатического финансирования для тех, кто в нем больше всего нуждается. Проводимые в настоящее время реформы МБР имеют жизненно важное значение для привлечения доступных ресурсов", - подчеркнул он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.