https://news.day.az/officialchronicle/1706911.html Президент Ильхам Алиев встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда - ФОТО 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Президент Ильхам Алиев встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда - ФОТО
13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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