Сбой в работе Telegram

Сегодня ночью пользователи мессенджера Telegram пожаловались на неполадки в его работе.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает ресурс Downdetector, который и зафиксировал данные о сбоях в работе мессенджера.

Количество жалоб на работу Telegram резко увеличилось после полуночи. Пользователи рассказали, что наблюдались трудности с отправкой и загрузкой сообщений.

В скором времени работа мессенджера была полностью восстановлена.