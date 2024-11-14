https://news.day.az/hitech/1706966.html Сбой в работе Telegram Сегодня ночью пользователи мессенджера Telegram пожаловались на неполадки в его работе. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает ресурс Downdetector, который и зафиксировал данные о сбоях в работе мессенджера. Количество жалоб на работу Telegram резко увеличилось после полуночи.
Сбой в работе Telegram
Сегодня ночью пользователи мессенджера Telegram пожаловались на неполадки в его работе.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает ресурс Downdetector, который и зафиксировал данные о сбоях в работе мессенджера.
Количество жалоб на работу Telegram резко увеличилось после полуночи. Пользователи рассказали, что наблюдались трудности с отправкой и загрузкой сообщений.
В скором времени работа мессенджера была полностью восстановлена.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре