В ООН намерены конструктивно работать с новым постпредом США

ООН будет работать в конструктивном ключе с постоянным представителем США при всемирной организации в следующей американской администрации Элиз Стефаник.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы будем конструктивно работать с постпредом США, как мы это делали в прошлом и как мы это делаем со всеми постпредами", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Дюжаррик добавил, что во всемирной организации следят за всеми назначениями избранного президента США Дональда Трампа на посты в будущей американской администрации.

Ранее Трамп потвердил, что предложил члену Палаты представителей Конгресса США Элиз Стефаник (республиканка от штата Нью-Йорк) занять при его администрации должность постпреда Соединенных Штатов при ООН. Стефаник заявила, что для нее будет честью работать в команде избранного президента. Кандидатуру Стефаник должен будет утвердить Сенат Конгресса США. Его к моменту инаугурации Трампа в январе будут контролировать республиканцы.

С 25 февраля 2021 года должность постоянного представителя США при ООН занимает Линда Томас-Гринфилд.