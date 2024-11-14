Азербайджан намерен увеличить долю ВИЭ в общем энергобалансе

Азербайджан ставит перед собой амбициозные цели по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на панельной дискуссии на тему "Климатическая платформа COP29 по бизнесу, инвестициям и филантропии".

"Наша цель - не просто продемонстрировать наши достижения, но также создать платформу для диалога, содействовать сотрудничеству и вдохновлять на инновационные решения. Сегодня мы собрались здесь, объединенные общей целью - сформировать устойчивое будущее для следующих поколений", - сказал он.

Юсиф Абдуллаев отметил, что посредством этих усилий агентство стремится подчеркнуть важнейшую роль финансов в ускорении глобального перехода в соответствии с Парижским соглашением и Целями устойчивого развития на период до 2030 года. Это также направлено на привлечение инвестиций, способствующих более устойчивому будущему, и призывает бизнес, некоммерческие организации и инвесторов продемонстрировать свою приверженность действиям по борьбе с изменением климата и устойчивому развитию.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть значительные успехи в области устойчивой энергетики и пригласить вас изучить инвестиционные возможности в Азербайджане. Азербайджан активно сотрудничает с международными энергетическими компаниями по проектам "зеленой" энергетики для внутреннего потребления и декарбонизации экономики. Несколько проектов уже находятся в стадии реализации, и были заключены ключевые соглашения с такими компаниями как Masdar, ACWA Power, bp и другими. Эти сотрудничества подчеркивают доказанную ответственность Азербайджана", - выделил он.

По его словам, приверженность таких партнеров подчеркивает не только привлекательность инициатив Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии, но и надежность страны для устойчивых инвестиций.

"В дополнение к этим текущим проектам мы приглашаем вас изучить обширные инвестиционные возможности в быстрорастущих секторах, особенно в области возобновляемой энергии, цифровизации и устойчивых индустрий", - добавил он.