Роналдиньо поделился публикацией о визите в Азербайджан

Бывший игрок сборной Бразилии и клуба "Барселона" Роналдиньо поделился публикацией о своем визите в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он поделился в своем аккаунте в социальной сети фотографиями встреч, проведенных в Баку, где он побывал в рамках COP29.

В ходе своего визита легендарный футболист встретился с юными футболистами азербайджанских футбольных клубов, а также с детьми, нуждающимися в особой заботе, и принял участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Отметим, что Роналдиньо прибыл в Баку 12 ноября и сегодня завершил свой визит.