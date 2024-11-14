https://news.day.az/sport/1707249.html Роналдиньо поделился публикацией о визите в Азербайджан - ВИДЕО Бывший игрок сборной Бразилии и клуба "Барселона" Роналдиньо поделился публикацией о своем визите в Азербайджан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он поделился в своем аккаунте в социальной сети фотографиями встреч, проведенных в Баку, где он побывал в рамках COP29.
Роналдиньо поделился публикацией о визите в Азербайджан - ВИДЕО
Бывший игрок сборной Бразилии и клуба "Барселона" Роналдиньо поделился публикацией о своем визите в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он поделился в своем аккаунте в социальной сети фотографиями встреч, проведенных в Баку, где он побывал в рамках COP29.
В ходе своего визита легендарный футболист встретился с юными футболистами азербайджанских футбольных клубов, а также с детьми, нуждающимися в особой заботе, и принял участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Отметим, что Роналдиньо прибыл в Баку 12 ноября и сегодня завершил свой визит.
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