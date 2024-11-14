Какую зарплату будет получать Джавид Гусейнов в "Сабаиле"?

Руководство "Сабаила" ​​официально заявило, что пригласило Джавида Гусейнова "за руль" команды, но не раскрыло финансовые детали контракта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, молодой специалист станет одним из самых низкооплачиваемых главных тренеров Премьер-лиги в этом сезоне.

Согласно договоренности, Гусейнов будет получать зарплату в размере 8 тысяч манатов до конца сезона 2024/25. Причиной этого является компенсация, которую клуб должен выплатить бывшему тренеру Шахину Диниеву. Однако новый главный тренер "моряков" поставил перед руководством условие. Он попросил чиновников в зимний трансферный период купить троих новых легионеров (Sport24.az).

Отметим, что ушедшей в отставку бывший главный тренер "Сабаила" Диниев в "Сабаиле" получал зарплату в 13 тысяч манатов.