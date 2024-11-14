Достижение климатических целей требует увеличения объема финансирования

Достижение наших коллективных климатических целей требует быстрого увеличения объема финансирования.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев в ходе круглого стола на тему "Трансформационная климатическая деятельность: Перевод акцента с финансовых поступлений на влияние и на каталитическое воздействие МБР" в рамках COP29.

"Достижение наших коллективных климатических целей требует быстрого увеличения объема финансирования из всех соответствующих источников для развивающихся стран, при этом основную роль играет государственное финансирование. Климатическое финансирование является важнейшим фактором, способствующим достижению целей Парижского соглашения, включая достижение низкого уровня выбросов парниковых газов. Однако, согласно отчетам, текущее финансирование является недостаточным", - сказал Рафиев.

По его словам, для решения проблемы изменения климата требуются не только значительные финансовые ресурсы, но и хорошо продуманная финансовая система, обеспечивающая устойчивость, стабильность и доступность.

"Главным приоритетом переговоров COP29 является согласование новой коллективной количественной цели в области финансирования борьбы с изменением климата, адекватной срочности и масштабам проблемы и учитывающей потребности и приоритеты развивающихся стран", - сказал он.