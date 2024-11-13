В Генпрокуратуре состоялась встреча с заместителем генерального секретаря ООН

Проводится ряд встреч с делегациями международных организаций и зарубежных стран, посещающими Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Генеральной прокуратуре.

13 ноября генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря Организации объединенных наций, исполнительным директором и главой венского офиса Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гадой Вали.

Генеральный прокурор сообщил, что COP29 организована на самом высоком уровне под непосредственным руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На встрече говорилось о предстоящей 15 ноября сессии высокого уровня на тему "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по наркотикам и преступности под сопредседательством Министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов, отмечалась важность укрепления двусторонних отношений.

Подчеркнув высокий уровень организации COP29, Гада Вали выразила уверенность в расширении сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.

Рабочая поездка делегации УНП ООН в Азербайджан продолжается.