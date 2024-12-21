Названы лучшие смартфоны 2024 года

Популярный IT-блогер Маркес Браунли, который имеет почти 20 миллионов подписчиков на YouTube, выбрал главные смартфоны 2024 года.

Как передает Day.Az, ролик опубликован на YouTube-канале автора.

Браунли назвал флагман Samsung Galaxy S24 Ultra лучшим телефоном года. По словам специалиста, устройство может показаться скучным, так как не имеет необычных особенностей, вроде складной конструкции. "Однако у него отличный экран, отличная батарея, отличные камеры", - подчеркнул блогер. Galaxy S24 Ultra также победил в номинации "Лучший большой смартфон".

Лучшим маленьким телефоном автор назвал iPhone 16, который имеет 6,1-дюймовый дисплей и легко помещается в одной руке. В категории "Лучшая камера" победил iPhone 16 Pro, "Лучшее соотношение цены и качества" - Nothing Phone 2a, "Лучший аккумулятор" - Red Magic 10 Pro, "Лучший дизайн" - Huawei Mate XT.

Маркес Браунли похвалил создателей Google Pixel 9 Pro Fold за лучшие инновации. Google Pixel 9 Pro Fold автор назвал главным складным смартфоном года. Провалом 2024 года Браунли посчитал Asus Zenfone 11 Ultra.