Раскрыты детали игры «Ведьмак 4»

Новая игра в серии "Ведьмак" получит гигантскую карту, однако геймдизайнеры хотят сконцентрироваться на качестве, а не на размерах локаций. Об этом разработчики заявили в интервью YouTube-каналу Easy Allies, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Директор проекта Себастьян Калемба и исполнительный продюсер CD Projekt RED Госия Митрэга раскрыли детали о будущей игре. Они отметили, что игровая карта будет примерно такого же размера, что и в "Ведьмаке 3". Также в новом "Ведьмаке" будет приблизительно столько же квестов, которые займут геймеров на десятки часов.

"Опять же, для нас качество важнее количества. Но определенно мы можем обещать: да, эта игра будет довольно большой", - отметил Калемба. Директор игры рассказал, что объем контента в тайтле можно сравнить с большими амбициями геймдизайнеров польской студии.