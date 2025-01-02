https://news.day.az/hitech/1720181.html Эта страна запретила продажу iPhone 16 и Google Pixel Индонезия запретила продажу iPhone 16 и Google Pixel, поскольку новый закон обязывает все смартфоны, продаваемые в стране, содержать не менее 40% деталей местного производства. Как передает Day.Az, Apple попыталась договориться и предложила Индонезии (население 278 млн) выплату в размере 10 млн долларов США. Страна отказала.
Эта страна запретила продажу iPhone 16 и Google Pixel
Индонезия запретила продажу iPhone 16 и Google Pixel, поскольку новый закон обязывает все смартфоны, продаваемые в стране, содержать не менее 40% деталей местного производства.
Как передает Day.Az, Apple попыталась договориться и предложила Индонезии (население 278 млн) выплату в размере 10 млн долларов США. Страна отказала.
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