Эта страна запретила продажу iPhone 16 и Google Pixel

Индонезия запретила продажу iPhone 16 и Google Pixel, поскольку новый закон обязывает все смартфоны, продаваемые в стране, содержать не менее 40% деталей местного производства.

Как передает Day.Az, Apple попыталась договориться и предложила Индонезии (население 278 млн) выплату в размере 10 млн долларов США. Страна отказала.