Microsoft разрешит другим компаниям создавать Xbox

Компания Microsoft может разрешить сторонним производителям создавать устройства под брендом Xbox, включая использование собственной операционной системы Xbox.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Windows Central.

Отмечается, что маркетинговая кампания "Это Xbox", запущенная Microsoft, станет более понятной после января. Ожидается, что компания сделает анонсы на выставке CES 2025 или на собственной презентации Xbox Developer Direct.

Руководство Microsoft неоднократно выражало интерес к портативным игровым устройствам, а также, согласно утечкам, изучает возможность выпуска такого гаджета. Компания уже работала над прототипами, но точный статус разработки пока неизвестен.

Вице-президент Microsoft по игровым устройствам и экосистеме Xbox Джейсон Рональд посетит выставку CES 2025 в Лас-Вегасе, включая презентацию Lenovo. Предполагается, что в рамках мероприятия он сделает анонсы, связанные с выпуском сторонних устройств под брендом Xbox. Однако, согласно другим утечкам, ожидаемая на CES консоль Lenovo Legion Go S будет работать под управлением SteamOS.