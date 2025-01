https://news.day.az/hitech/1720635.html

Создан новый дешевый способ выращивания мини-органов для опытов

Нидерландские ученые из Институте Хабрехта разработали новый способ выращивания органоидов - крошечных органов, имитирующих полноразмерные аналоги. Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).