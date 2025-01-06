Опубликовано фото iPhone 17 Pro в обновленном дизайне

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) рендеры iPhone 17 Pro, на которых демонстрируется обновленный дизайн смартфона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по изображениям, блок камеры iPhone 17 Pro сохранит прежнее расположение модулей, однако он станет шире, а вспышка, вспомогательный микрофон и датчик глубины LiDAR будут перемещены в правый край.

Вместе с тем инсайдер показал четыре возможные расцветки, которые будут использоваться в iPhone 17 Pro и Pro Max, которые соответствуют текущим. Это белый, серый, черный и золотой (пустынный).

Неизвестно, насколько правдива эта утечка. Презентация iPhone 17 Pro ожидается в сентябре 2025 года, и до этого времени дизайн устройства может измениться, даже если Apple рассматривает представленный на рендерах вариант как потенциальный.

Вместе с тем осенью Apple представит совершенно новый iPhone 17 Air (Slim), который сменит собой Plus-линейку и предложит рекордно тонкий корпус.

По слухам, смартфоны получат производительный чип Apple A19 Pro, а старшие модели впервые предложат 12 ГБ оперативной памяти.