Vertu готовит к выходу кнопочный ретро-смартфон на Android

Компания Vertu готовит к выходу кнопочный телефон Signature S+ на базе Android с люксовым дизайном из премиальных материалов и поддержкой ИИ-функций. Об этом сообщает портал Mobiltelefon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кнопочному Vertu Signature S+ приписывают работу под управлением Android и старый среднебюджетный чипсет Qualcomm Snapdragon 662, который вышел еще в 2020 году. Ожидается, что устройство получит 256 ГБ встроенной памяти, поддержку LTE и Wi-Fi 5, возможность раздачи Wi-Fi в режиме модема и встроенный браузер.

Ключевой особенностью Vertu Signature S+ станет наличие искусственного интеллекта, который сможет переводить звонки на любой язык в режиме реального времени. Другие функции ИИ-системы пока не раскрываются.

Среди прочих характеристик отмечается наличие 1,98-дюймового экрана, аккумулятора емкостью 1300 мАч, разъема USB-C для зарядки и использование корпуса в форм-факторе слайдера.

Ожидается, что Vertu Signature S+ будет представлен в различных модификациях, включая версии из кожи, эко-кожи, драгоценных металлов, а также из керамики с сапфировым стеклом и драгоценными камнями, из-за чего стоимость телефона будет очень высокой.