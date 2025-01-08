Telegram начал выдавать данные пользователей правоохранительным органам США

Мессенджер Telegram передал правоохранительным органам США данные 2253 пользователей в ответ на 900 запросов правительства. Значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами произошло после изменения политики Telegram по предоставлению данных пользователей, анонсированного в сентябре 2024 года. Об этом сообщает издание Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету о прозрачности Telegram за период с 1 января по 13 декабря 2024 года, ранее платформа предоставляла информацию (IP-адреса и номера телефонов) только в случаях терроризма, выполнив до 30 сентября 2024 года всего 14 запросов, затронувших 108 пользователей. После изменения политики Telegram теперь предоставляет данные правоохранительным органам и в других случаях, связанных с преступной деятельностью, включая киберпреступность, продажу незаконных товаров и онлайн-мошенничество.

Изменения в политике конфиденциальности произошли после давления властей, кульминацией которого стал арест основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции в конце августа. Дурову были предъявлены обвинения, включая соучастие в киберпреступлении, организованном мошенничестве, распространении незаконных материалов и отказ в помощи в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Несмотря на то, что изменение политики привело к заявлениям ряда киберпреступных группировок о выходе из Telegram, по данным фирмы KELA, существенных изменений в ландшафте киберпреступности пока не наблюдается. То есть хакеры и мошенники продолжают активно использовать Telegram в качестве коммуникационной платформы.