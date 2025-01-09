Microsoft продолжит массово увольнять сотрудников в 2025 году

Компания Microsoft подтвердила предстоящие сокращения персонала, которые затронут преимущественно неэффективных и не оправдавших ожиданий сотрудников. Точное число увольняемых пока не разглашается. Об этом сообщает издание India Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель Microsoft подчеркнул, что компания сосредоточена на высокопроизводительных сотрудниках и предпринимает соответствующие меры в отношении тех, кто не соответствует установленным стандартам. Сокращения коснутся различных подразделений, включая ключевой отдел безопасности, и, по данным источников, затронут даже сотрудников уровня 80, то есть руководителей технологических подразделений.

Несмотря на увольнения, компания намерена заполнять освободившиеся вакансии новыми специалистами. Таким образом, общее число сотрудников Microsoft (около 228 000 человек по состоянию на середину 2024 года) может измениться незначительно.

Эта мера продолжает практику реструктуризации, проводимую Microsoft под руководством Сатьи Наделлы с 2014 года. За это время компания провела несколько волн сокращений, крупнейшей из которых стало увольнение 18 000 сотрудников в 2014 году. В последние годы увольнения коснулись различных подразделений обсуждаемой корпорации, включая Xbox и Azure. Только в 2024 году Microsoft сократила около 3000 сотрудников в игровом сегменте и более 1000 в облачном (Azure). В сентябре 2024 года еще 650 сотрудников покинули Xbox.